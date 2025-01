Quifinanza.it - Il nuovo Codice della Strada ha fatto diminuire gli incidenti stradali mortali?

Glie le vittime sono in diminuzione grazie ale ad affermarlo sono i primi dati forniti dalla Poliziale. Nei giorni scorsi, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini aveva annunciato una riduzione del 25% dei decessi in soli 15 giorni. La diminuzione, supportata da numeri più dettagliati, è ora confermata anche da polizia e carabinieri. Ma per Asaps – Associazione Sostenitori e AmiciPoliziale, c’è dell’altro dietro.Non calcolate le vittime dopo 30 giorniA confermare l’annuncio del Ministro sono i dati ufficiali forniti dal Viminale e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). Secondo una nota congiunta dei ministeri, dal 14 al 28 dicembre, ovvero nelle prime due settimane dall’entrata in vigore del, la Poliziale e l’Arma dei Carabinieri hanno registrato una diminuzione degli(-2,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.