Il coraggio di guardare lontano

di Agnese Carletti* La scelta della Valdichiana Senese come capitale della cultura segna un’inversione di tendenza rispetto alla considerazione dei territori ritenuti “minori”. Sono decisioni che, insieme alla legge regionale sulla Toscana diffusa, ci consentono di riprogrammare opere infrastrutturali fondamentali per collegare i territori, con una simbolica su tutte il ponte a Nove Luci, testimoniano il lavoro e i passi in avanti che la politica ha fatto in questi ultimi dieci anni. Molto rimane ancora da fare. I territori della nostra provincia, ingiustamente definiti “minori”, contengono al contrario risorse diffuse, ricchezze e bellezze utili non solo agli abitanti rimasti, ma all’intera società.