Lopinionista.it - “I colori dell’est”, il nuovo singolo di Amedeo Minghi

ROMA – Dal 10 gennaio sarà disponibile “I”, ilditratto dal suo ultimo album “Anima sbiadita”, uscito a 8 anni da “La bussola e il cuore”. Prodotto da La Sanbiagio Produzioni, su etichetta Nar e distribuzione Warner Music Italy, ‘Anima sbiadita’ è disponibile dall’8 novembre 2024 nei migliori negozi e piattaforme digitali, in formato cd e vinile (quest’ultimo in due versioni, di cui una più prestigiosa a tiratura limitata numerata e autografata su supporto trasparente). “Anima sbiadita” è anche il titolo del brano che ha accompagnato l’uscita del disco.Con la collaborazione di Andrea Montemurro (che ha partecipato alla scrittura di alcuni testi)ci consegna l’album della maturità: undici composizioni inedite (Tu non giochi più; Non c’è vento stasera; Anima sbiadita; I; L’importante è lei (maledetta); Dove sei dove mai; Pensiero a volare; La vita è fatta così; Papillon; Dimenticarsi mai; A.