Quotidiano.net - Giappone: è morta a 116 anni la donna più anziana del mondo. Aveva 4 figli, amava le banane e il Calpis

Tokyo, 4 gennaio 2025 - E’la persona piùdel. Tomiko Itooka116ed erase. L'annuncio è arrivato dall’amministrazione di Ashiya, la sua città di residenza. Itooka, chequattroe cinque nipoti, èil 29 dicembre in una casa di cura dove risiedeva dal 2019: è stata riconosciuta come la persona piùdeldopo la morte nell'agosto 2024 della spagnola Maria Branyas Morera all'età di 117. "La signora Itooka ci ha dato coraggio e speranza durante la sua lunga vita. La ringraziamo per questo", ha dichiarato il sindaco di Ashiya, Ryosuke Takashima, 27. Laè nata il 23 maggio 1908 a Osaka, vicino ad Ashiya, quattro mesi prima che la Ford Model T fosse lanciata negli Stati Uniti. Itooka, chetre fratelli, ha vissuto guerre mondiali e pandemie, così come innovazioni tecnologiche.