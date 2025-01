Ilrestodelcarlino.it - Federica Pellegrini, primo compleanno della figlia: festa e dedica commovente

“Un anno di te. Questa mattina ho guardato l’orologio alle 6:51.Non so se esiste una memoria inconscia, non lo so davvero. non erano le 6:50 e neanche le 6:52.Ma le 6:51 quando, un anno fa, ho sentito la tua voce per la prima volta.ed è stato come essere legate per l’eternità! Buonanno nanetta mia”. È stato il dolcissimo messaggio scritto daper la piccola Matilde che ieri, 3 gennaio, ha spento la sua prima candelina (foto). La foto su Instagram ha ricevuto tantissimi “like” dai follower. Il 3 gennaio 2024, alle 6.51, era nata la principessa di casa,genitaDivina e del pesarese Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore di nuoto. È stato quindi ilNatale in tre per la coppia. “Gli alberi di Natale cambiano con noi”, aveva scritto la campionessa su Instagram i giorni scorsi.