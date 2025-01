Dailyshowmagazine.com - Cinema Stories: Emiliano Corapi presenta “Suspicious Minds”

, il podcast dedicato al mondo del, ha ospitato il regista, che ci ha raccontato del suo nuovo film. Partito il 25 novembre 2024, il tour promozionale del film sta toccando diverse città italiane, con tappe già completate a Milano, Bologna, Firenze e Roma, e altre in programma a Rimini, Padova e oltre.La trama di “racconta la storia di due coppie che si trovano a Roma per una breve vacanza. Una giovane coppia innamorata è al suo primo viaggio insieme, mentre una coppia matura, composta da un uomo italiano e una donna olandese, torna nella città dove si sono conosciuti vent’anni prima. Durante il soggiorno, un incidente in ascensore, che blocca l’uomo della coppia matura e la giovane ragazza per un’ora, scatena dubbi e sospetti nei rispettivi partner, dando vita a un intreccio di emozioni e tensioni.