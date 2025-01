Oasport.it - Chi affronterà Sinner all’Australian Open Opening Week: orari e date delle due partite

Leggi su Oasport.it

Un antipasto prima di fare sul serio. Jannikha deciso di dar seguito a quanto fatto l’anno scorso in fatto di preparazione off-season: nessun torneo ufficiale, tanto allenamento e prima degli Australiandue match d’esibizione. Nel 2024 era stato il Kooyong Classic ad aver preceduto la cavalcata vincente di Jannik nello Slam di Melbourne, mentre quest’anno sarà l’Australianing.Si tratta di un evento il cui incasso sarà devoluto in beneficenza, con una serie diin cui saranno protagonisti tanti giocatori di livello assoluto.tra i tennisti coinvolti, oltre allo spagnolo Carlos Alcaraz, agli australiani Alex de Minaur e Alexei Popyrin, al serbo Novak Djokovic e al greco Stefanos Tsitsipas. Risponderanno presente in ambito femminile, la cinese Qinwen Zheng e l’ucraina Elina Svitolina.