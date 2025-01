Quotidiano.net - Charlie Hebdo: numero speciale per il decennale dell'attacco del 2015

La rivista satirica francese, dieci anni dopo il sanguinosodel 7 gennaio, pubblica undi 32 pagine proprio per ricordare quell'evento e commemorarne le vittime, includendo caricature su Dio selezionate nell'ambito di un concorso internazionale lanciato alla fine del 2024. "Non hanno ucciso" e "noi vogliamo che duri 1.000 anni", ha detto all'AFP il caporedattore Gérard Biard. Dodici persone, tra cui otto membria redazione, furono uccise nell'attentato al settimanale da parte dei fratelli Chérif e Saïd Kouachi, francesi di origine algerina che avevano giurato fedeltà ad Al-Qaeda. Dopo due giorni di ricerca, questi ultimi sono stati uccisi da una squadra d'intervento del GIGN, il gruppo d'élitea gendarmeria francese, in una tipografia a Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), a 45 km di distanza Parigi, dove si erano rifugiati.