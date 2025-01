Ilveggente.it - Benfica-Braga, Liga Portugal: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciassettesima giornata dellae si gioca sabato alle 19:00:, diretta tv e.La seconda sconfitta in campionato, la prima dallo scorso agosto, per ilè arrivata in una delle partite più attese e sentite della stagione, nonché del calcio portoghese: il derby con i rivali cittadini dello Sporting CP. Domenica scorsa gli uomini di Bruno Lage si sono arresi 1-0 ai biancoverdi, che avevano appena arruolato un nuovo allenatore, l’ex Vitoria Guimaraes Rui Borges.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIlha avuto diverse occasioni per fare male alla difesa avversaria ma le ha sprecate. Più cinici invece i Leoes, che hanno sbloccato la partita allo scoccare della mezz’ora di gioco con Catamo e sono riusciti a mantenere il vantaggio.