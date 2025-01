Lettera43.it - Ancona, auto contro una colonnina del gas: due morti e fuga di metano

Leggi su Lettera43.it

Due persone sono morte in un incidente avvenuto nella mattina del 4 gennaio nella zona Torrette di. Una Bmw nera di grossa cilindrata ha perso illlo lungo la discesa di via Esino, colpendo altri veicoli, tra cui una Panda che si è schiantataunadel gas, causando una perdita dida una struttura di media pressione. Successivamente, l’ha investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, la Polizia locale e la Polizia di Stato per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. «La perdita diè stata fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza», hanno riferito lerità.Il Comune di, attraverso i suoi canali social, ha avvisato la cittadinanza: «Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativadi gas, sono chiuse alcune strade.