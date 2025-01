Iodonna.it - Vietato scrivere il nome dell'animale, e aggiungere sue foto. Mentre è permesso utilizzare una fotografia in cui la persona defunta è ritratta con lui o lei

Amici per la vita, ma anche nella morte. Il Comune di Milano ha deciso di applicare la legge regionale che, dal 2022, dà la possibilità ai cimiteri cittadini di organizzare la sepoltura degli animali domestici come cani, gatti, uccelli, criceti e altri roditori. La legge prevede che l’da compagnia sia tumulato insieme o successivamente al proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia. La volontà di avere accanto a sè il peloso deve essere stata dichiarata dal defunto o dai suoi eredi. Michelle Hunziker, il grande dolore per la perditaa cagnolina Lilly X Leggi anche › Quando muore un cane o un gatto.