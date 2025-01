Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 20:30

DEL 3 GENNAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TOR BELLA MONACA E LA RUSTICA, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;RIAPERTA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE VELLETRI-ANZIO NEI PRESSI DI CISTERNA DI LATINA, CHIUSA IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA REYNOLDS E VIA SANTA MARIA GORETTI;TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral