Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2025 ore 11 | 30

DEL 3 GENNAIO ORE 11.20 ARIANNA CAROCCIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULL’AUTOSTRADA-FIUMICINO, PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO E PARCO LEONARDO VERSO.CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALESULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.ANDIAMO SULLA SALARIA, CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI RIETI.SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE, A CAUSA DEL MALTEMPO, OGGI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 15:00 ANTICIPERÀ LA PARTENZA ALLE ORE 12:00. ANTICIPATA SEMPRE ALLE 12:00 ANCHE LA PARTENZA DELLA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE INIZIALMENTE PREVISTA ALLE 15:30.