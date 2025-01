Tutti gli errori su Agrigento capitale della cultura | dalla gaffe del cartello alle critiche di Buttafuoco

Leggi su Open.online

Sette anni dopo la prima candidatura diitalianala situazione nel comune siciliano può tradursi tutta nel grandestradale per «la strada degli scrittori» dedicata a «I luoghi di Luigi Pirandello» dove alla prima riga c’era l’indicazione «V“di” Templi», alla quarta «Casa Pirandello “contrata” Caos». Orrori a cui l’«Anas ha già provveduto alla rimozione. Il segnale sarà sostituito». Una serie di strafalcioni che hanno spinto spiega oggi Gian Antonio Stella sul CorriereSera il presidenteBiennale Pietrangeloa invocare il commissariamentocittà per salvare quello che doveva essere un «appuntamento con la storia». «Avevo un’idea ben precisa, che fosse l’occasione delle occasioni. Credo che ci sianoi presupposti affinché da Roma, quindi dal comando centrale, si abbia la consapevolezza di impugnare il tutto, anche a costo di essere sgarbati nei modi, perché non si può perdere questa occasione», ha spiegato l’intellettuale.