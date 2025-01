Quifinanza.it - Stop allo smart working in Europa, le grandi aziende vogliono i dipendenti in ufficio

Dopo l’esplosione durante la pandemia, losta lentamente perdendo terreno. Le cose hanno preso a cambiare a partire dal 2022, quando il lavoro a distanza ha iniziato a diminuire, lasciando spazio ai modelli di lavoro ibrido.Nel 2025, moltetecnologiche (e non solo) come Amazon, AT&T e Wipro insistono per un ritorno incinque giorni a settimana. Il pioniere è stato Elon Musk, che ha minacciato a più riprese il licenziamento deiche non accettassero il ritorno ingià nel 2022 e nel 2023.Oggi, molti fra i dirigenti ritengono che il lavoro a distanza abbia esaurito la sua utilità. I vertici aziendali credono che avere una presenza fisica insia cruciale per il futuro.Favorevoli e contrariI lavoratori, invece, si dividono: c’è chi resterebbe ina vita per tagliare le difficoltà logistiche e i costi, e chi ha sofferto nello stare lontano dall’per la mancanza di socializzazione e anche perché, inutile negarlo, molto spesso le carriere si giocano anche di fronte alla macchinetta del caffè o durante gli aperitivi fra colleghi a fine giornata.