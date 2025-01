Lettera43.it - Stop al gas russo verso l’Europa, le responsabilità ucraine e chi ci guadagna davvero

Se fosse stato per Vladimir Putin il gasscorrerebbe ancora copiosol’Occidente. Come è stato sin dagli Anni 60, anche ai tempi della Guerra fredda e dell’Unione Sovietica. Ma l’invasione dell’Ucraina ha accelerato il cambiamento degli equilibri geopolitici continentali e mondiali, insieme a quelli energetici: e se di gasin Europa ne arriva molto meno, con tre percorsi su quattro fuori uso, la colpa è essenzialmente più di Volodymyr Zelensky che del Cremlino. Due delle tre vie di transito dalla Russia direttamentel’Unione europea sono bloccate perdi Kyiv: dall’Ucraina è partito infatti il commando che nel settembre 2022 ha fatto saltare Nord Stream, il gasdotto che collegava direttamente Russia e Germania, in quello che si è configurato come il più grande attentato terroristico a un’infrastruttura civile strategica occidentale dalla fine della Seconda guerra mondiale; ed è sempre l’Ucraina che ha deciso di non rinnovare i contratti per il passaggio di gas con la Russia scaduti alla fine del 2024.