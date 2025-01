Skeleton Crew tutti gli Easter Egg dell’episodio 6

Leggi su Cinefilos.it

gliEgg6Iniziamo il nuovo anno come si deve con Star Wars:e altre uova di Pasqua che meritano di essere scovate. Gli showrunner Christopher Ford e Jon Watts non rinunciano mai a richiami e riferimenti. Ambientata nell’era della Nuova Repubblica di Star Wars, subito dopo gli eventi della trilogia originale,hagli elementi migliori per una divertente cavalcata galattica. Riprendendo dall’episodio della scorsa settimana, i nostri quattro giovani avventurosi – Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith), Fern (Ryan Kiera Armstrong) e KB (Kyriana Kratter) – sono sfuggiti per poco alla presa del loro presunto alleato, Jod Na Nawood (Jude Law).Tuttavia, potrebbe chiamarsi Capitano Silvo, Crimson Jack, Dash Zentin o Jodwick Zank.