Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, probabili formazioni: Ranieri punta su Pisilli

Leggi su Pronosticipremium.com

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Milan, per laè tempo di focalizzarsi su un gennaio fitto di impegni. I giallorossi vogliono iniziare questo 2025 nel migliore dei modi, rimanendo sulla retta via e dando prova che il peggio è ormai passato. L’obiettivo è continuare a mettere in cascina punti pesanti e scalare la classifica, così da avvicinarsi sempre di più alla zona Europa. I capitolini stanno continuando a preparare nel migliore dei modi il derby contro la, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere a tutti i costi, per la supremazia cittadina e non solo.Claudioè ben consapevole che il match con i biancocelesti rappresenti uno spartiacque, nell’annata della Lupa. Il coach di Testaccio tenterà di mettere al tappeto i rivali storici e di centrare un successo pesante, sia per il morale che per quanto concerne la graduatoria.