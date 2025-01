Pronosticipremium.com - Roma in campo a Trigoria, non solo Celik out: Dovbyk a disposizione

Un gennaio mozzafiato è appena incominciato per unache, proprio in questo mese, avrà la risposte circa le ambizioni che potrà avere in questa complicata stagione. Il calciomercato sarà un tema costante delle prossime settimane, con l’obbiettivo Frattesi a scaldare la piazza nelle ultime ore, ma fra due giorni l’anno si aprirà con un derby della capitale fondamentale. Guardare ai 15 punti di distacco dalla Lazio non serve a nulla, in una sfida che serve per il morale e per l’onore di fare propria la stracittadina.Proprio per questo la squadra è tornata inquest’oggi, per preparare il match contro una squadra che ha stupido in questa prima parte di stagione. Non si è vistoche, come annunciato dallo stesso Ranieri, è influenzato e rischia dunque di saltare il derby di domenica sera.