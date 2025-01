Pianetamilan.it - Reijnders: “Essere al Milan è un sogno. Con il Real notte perfetta. E il derby …”

Tijjani, centrocampista del, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni della 'Rivista Undici', in collaborazione con 'Cronache di Spogliatoio', soffermandosi in modo particolare sul suo arrivo in rossonero e sulla sua esperienza finora con la maglia del Diavolo. Ecco, dunque, tutte le sue parole. Sul numero di gol stagionali: "Anche l’anno scorso avevo avuto parecchie occasioni, ma sotto porta mi mancava freddezza. Adesso invece i gol stanno arrivando, spero di continuare così fino a fine stagione. È un momento molto positivo per me, ma cerco di non stare a sentire quello che si dice all’esterno, penso a rimanere concentrato su quello che devo fare". Sul suo arrivo al: "Ricordo che dissi a mio padre: è il club che voglio. Nella mia decisione ha contato anche la storia del, è stata una delle prime cose a cui ho pensato.