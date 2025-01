Thesocialpost.it - Perché devi lavare i vestiti nuovi prima di indossarli. Cosa rivelano i test

Leggi su Thesocialpost.it

È una buona regola ma ormai molto spesso non la rispetta più quasi nessuno.di. Se per l’intimo ci facciamo ancora qualche scrupolo e una girata in lavatrice la diamo, per altri capi ci limitiamo a staccare l’etichetta e. Un po’ per mancanza di voglia, un po’vogliamosubito. Vediamo, però, la buona vecchia regola dei nostri genitori è ancora valida. Gli esperti consigliano infatti disempre idi metterli per lavolta. Questa raccomandazione arriva da Consumer Reports, la più grande associazione nordamericana di consumatori, che ha condotto decine disui tessuti e sulle sostanze chimiche presenti nei prodotti di abbigliamento. Vediamo allora i loro consigli e suggerimenti per proteggere la salute e preservare i capi.