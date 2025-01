Lanazione.it - Parola a Luis Silvio: "Avrei voluto più chance. L’affetto mi ha sorpreso. Pistoia è nel mio cuore"

L’emozione nel calpestare di nuovo quel manto verde è palpabile, anche dalle fotografie. Sono passati quarantaquattro anni, ma perDanuello sembra ieri: del resto, quella fugace esperienza agli ha segnato la vita. La calda accoglienza dei pistoiesi, solitamente poco inclini a certe passerelle, lo ha visibilmente commosso. Spesso una lacrima gli solca il viso, mentre con la mano ormai annerita dal pennarello indelebile continua a firmare autografi e a dispensare sorrisi. Spesso a persone che non l’hanno mai visto giocare, che nemmeno erano nate in quella storica – nel bene e nel male – annata in serie A. Ad accompagnarlo nella giornata celebrativa, con un po’ di sorpresa per l’accoglienza da star, c’è la famiglia. Al suo fianco la traduttrice messa a disposizione dal ’suo’ club, la Pistoiese (che ringraziamo per la disponibilità).