Puntomagazine.it - Napoli Vasto: rapinano un uomo, tre arresti

Leggi su Puntomagazine.it

. Ad attirare l’attenzione della Polizia le urla di unaggredito da tre giovani. Hanno sottratto all’degli auricolari bluetoothNella notte tra mercoledì e giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre 18enni, di origini tunisine, per rapina aggravata; due di essi sono stati altresì denunciati per ricettazione, poiché trovati in possesso di un telefono cellulare ed alcune schede telefoniche di cui non hanno saputo fornire giustificazioni in merito al possesso.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno udito le urla diche stava chiedendo aiuto e contestualmente tre soggetti che lo stavano aggredendo.Pertanto, gli operatori, prontamente intervenuti, con l’ausilio di altre volanti, hanno raggiunto e bloccato i tre prevenuti accertando che gli stessi, poco prima, dopo aver minacciato e aggredito l’, si erano fatti consegnare degli auricolari Bluetooth.