Meteo cipolle 2025, le previsioni: "Inverno lungo e a maggio un caldo da mare"

Jesi (Ancona), 3 gennaio– Un periodo invernale, cui ne corrisponderà uno primaverile ristretto. Poi un’estate calda, i primi segnali già da, per arrivare ai mesi più afosi e piombare nell’autunno in ottobre.del rabdomante jesino Alfio Lillini, che come ogni anno ha “interrogato” leper conoscere le condizioni climatiche erologiche del. Un anno che, per lui, “si presenta con unabbastanza, causa una Pasqua tardiva, la primavera di appena un mese, ma alla fine digià unquasi da– ha spiegato –. Un inizio di giugno variabile, ma dalla terza decade già afoso che ci accompagnerà quasi fino alla fine di agosto”. Il cambio di tendenza dalla metà di settembre, quando si avranno le “prime piogge benefiche e occasionali”.