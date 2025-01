Ilrestodelcarlino.it - "Meno occupati e aumenta la richiesta di ammortizzatori sociali"

"Il numero diè in calo e le richieste disonote del 40%". L’Ugl esprime preoccupazione per i dati emersi dal rapporto annuale dell’Ente bilaterale artigianato Marche. Il quadro delineato sul comparto è di crisi. "Un campanello d’allarme che non può essere ignorato – spiega il sindacato –, è necessario agire subito per tutelare le professionalità artigiane che rappresentano il cuore della nostra economia regionale. Non possiamo permetterci di perdere competenze e tradizioni che sono il simbolo delle Marche". L’Ugl sottolinea come l’attuale modello di concertazione, basato sul patto tra le associazioni di categoria e Cgil, Cisl e Uil si sia dimostrato fallimentare. "Il vecchio schema non è più adeguato per affrontare le sfide del presente. Serve un nuovo patto per le relazioni sindacali che punti su soluzioni innovative e che metta al centro le esigenze reali delle imprese artigiane e dei lavoratori".