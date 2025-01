Inter-news.it - L’Inter attende la seconda finalista! Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan

Leggi su Inter-news.it

Congià qualificata per la finale, questa sfida tradeciderà quale delle due storiche rivali si unirà ai nerazzurri nella lotta per il trofeo. La partita si prospetta equilibrata.in campo alle 20 per lasemifinale di Supercoppa Italiana, dopo la straordinaria vittoria del2-0 ai danni dell’Atalanta. Thiago Motta ha scelto un mix di esperienza e gioventù, con l’esclusione di Nico Gonzalez e Yildiz. Spiccano le scelte di Conceicao e Mbangula sulla trequarti, insieme a Koopmeiners, a supporto di Vlahovic. La difesa vede Kalulu accanto a Gatti, con McKennie adattato a terzino sinistro. Ilpunta su una difesa solida, con Tomori rilanciato al centro accanto a Thiaw e Theo Hernandez sulla sinistra. A centrocampo, Bennacer agisce da perno davanti alla difesa, supportato da Fofana e Reijnders.