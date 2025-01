Anteprima24.it - “L’ambulanza arriva dopo un’ora, terre isolate”: lo sfogo del Sindaco

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIldi Torrioni Anna Oliviero, affida ad un post facebook le sue considerazioni circa i disservizi sanitari in Irpinia:“Un ragazzo si sente male, viene chiamato il 118 e un’ambulanzada Frigentocirca. già questo basterebbe a far comprendere la drammaticità della situazione.Ma non è la prima volta e, soprattutto, non basta! A bordo del, non solo manca il personale medico, ma manca addirittura quello infermieristico.Ovviamente ringrazio vivamente i volontari intervenuti, che si sono prontamente attivati per le procedure di propria competenza. Ma da, per quanto non direttamente responsabile di questa condizione inaccettabile e più volte denunciata, mi sento in dovere di chiedere scusa ai miei concittadini. A voi che invece rivestite ruoli e funzioni più “altolocate” mi sento in diritto di dirvi che dovete solo vergognarvi! Vi sento parlare quotidianamente di politiche per il rilancio dei piccoli borghi.