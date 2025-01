Lanazione.it - La Pistoiese preleva il portiere Mosti dallo Spezia. Il classe 2006 arriva con la formula del prestito

Fra poche ore arriverà il momento di tornare in campo per la ripresa dei campionati: la sosta natalizia è ormai agli sgoccioli. Gli ultimi squilli per le formazioni di Pistoia e provincia sono tuttaviati dal mercato. Cominciando dalla Serie D, dove laha è pronta a ufficializzare l’arrivo di un. Si tratta di Nicoladi proprietà delloche.in arancione con ladel. In Promozione, il Casalguidi nei giorni scorsi ha aggiunto al proprio organico ilEdoardo Giuntini. Anche se proprio ieri la società è rimasta orfana di Vittorio Grani, ex allenatore e dirigente nonché figlio di quello Stefano Grani che al Milan era il fisioterapista dell’allora mister rossonero Massimiliano Allegri. In Prima categoria, l’AM Aglianese ha chiuso le operazioni con l’innesto di Matteo Foresta, difensore trentunenne ex Intercomunale Monsummano, un innesto di spessore che f compiere un deciso salto di ualità a tutto il pacchetto difensivo.