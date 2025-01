Juventus-Milan LIVE 1-0 | la sblocca Yildiz!|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 21:25:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:1-0 MARCATORI: 21? Yildiz (J).GOL E AZIONI SALIENTI27? – Cross di Mbangula, Koopmeiners sbuca alle spalle di Tomori ma non trova la porta.21? – GOL DELLA! LaYildiz: ripartenza bianconera con Mbangula che verticalizza per il fantasista turco, Theo Hernandez si fa sorprendere e Yildiz ringrazia calciando forte sul primo palo senza lasciare scampo a Maignan. 1-0 Juve. 18? – Incursione di Jimenez dalla sinistra, l’esterno rossonero crossa basso ma Kalulu interviene e libera l’area evitando pericoli.10? – Si scuote lacon Vlahovic, ma Thiaw copre bene l’intervento di Maignan prima del fischio dell’arbitro che ferma tutto per fuorigioco. 5? – Fofana prova la conclusione dal limite, murata dalla difesa della