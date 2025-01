.com - Juve-Milan, Conceicao abbandona il riscaldamento in lacrime: cos’è successo

(Adnkronos) – Per Franciscodoveva essere la grande serata dell’abbraccio con papà Sergio, avversario indi Supercoppa Italiana. Non sarà così, almeno all’inizio. L’attaccante bianconero è stata fermato da un problema nele non partirà dunque dal primo minuto nella sfida contro i rossoneri. L’attaccante della, forse teso anche a causa del confonto speciale con suo padre, nuovo allenatore del Diavolo, hato iline andrà in panchina. Nella formazione titolare, sarà sostituito da Kenan Yildiz. Non buone nemmeno le condizioni del nuovo tecnico rossonero, in panchina con 39 di febbre.ilinseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .