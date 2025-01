Quotidiano.net - Joe Biden e famiglia: regali preziosi dai leader stranieri nel 2023

Joee la suahanno ricevuto decine di migliaia di dollari indanel, incluso un diamante da 20.000 dollari (circa 19.430 euro al cambio attuale) per la first lady Jilldal primo ministro indiano Narendra Modi: è quanto emerge dal resoconto annuale pubblicato dal Dipartimento di Stato, riporta il Guardian. Modi è stato ricevuto alla Casa Banca dae la first lady durante la sua visita di Stato il 22 giugno. Il diamante da 7,5 carati è stato il regalo più costoso presentato a qualsiasi membro dellanel, sebbene Jillabbia ricevuto anche una spilla del valore di 14.063 dollari dall'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti e un braccialetto, una spilla e un album fotografico del valore di 4.510 dollari dal presidente e dalla first lady egiziani.