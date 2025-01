Inter-news.it - Inter-Atalanta, Chiffi bocciato! Gli episodi da moviola – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’ha superato l’ostacolonella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. L’arbitrovienedal Corriere dello Sport, glida– Il Corriere dello Sport boccia l’arbitro della prima semifinale di Supercoppa Italiana, vale a dire. Uno striminzito 5.5 per il direttore di gara di, finita per 2-0 in Arabia Saudita a Riyadh. La doppietta di Denzel Dumfries ha deciso la partita, ma su uno dei due gol si sono create polemiche anche a partire dalle parole di Gian Piero Gasperini. Come confermato anche dal quotidiano il calcio d’angolo da cui nasce il gol di Dumfries non c’era, ma il VAR Abisso non puòvenire su situazioni del genere.ha concesso l’angolo nonostante sul colpo di testa di Yann Bisseck non ci fosse stata una deviazione da parte di Isak Hien.