Il 2025 inizia a suon di suede, quello della giacca da indossare insieme a bluse femminili e jeans oversize. Per outfit contemporanei dal sapore anni Settanta

Vellutata, femminile, frizzante. Sono molti gli aggettivi con cui si potrebbe descrivere uno dei capi più desiderati del momento, dalla storia gloriosa. Mai come in questa stagione fredda, infatti, si è assistito al grande ritornoscamosciata donna. Marrone in autunno: 5per indossarlo con stile X Dall’assoluto protagonismo del marrone tra le sfumature più in voga nell’Inverno 2024, alla preponderanza di tutto ciò che è in, era solo questione di tempo prima che il blazer in camoscio tornasse a far parlare di sé.