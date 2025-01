Hamilton batte Leclerc | la classifica è già scritta

Leggi su Sportface.it

La sfida in casa Ferrari è già lanciata dopo l’arrivo dell’inglese a Maranello: per il 16 della rossa ci sarà da soffrire con il nuovo compagnoCapodanno in rosso per Lewis. Il pilota inglese ha sfoggiato per la prima volta i colori della Ferrari con l’arrivo dell’anno nuovo, cambiando l’immagine dei suoi social inserendo una foto di sé da piccolo con un casco rosso. Il 2025 porterà novità importanti al sette volte campione del mondo che lascia la comfort zone della Mercedes e si mette alla prova con la monoposto di Maranello.Non una sfida semplice, anzi: c’è chi giura che il Cavallino Rampante abbia fatto un grave errore strategico ad affidarsi all’esperto pilota britannico e chi mette in evidenza come la convivenza consarà foriera di guai più che di punti. Toccherà a Vasseur riuscire a far andare d’accordo due piloti che hanno l’ambizione di vincere il titolo: bisognerà essere bravi a gestire le prime gare, sperando che poi la pista indichi in maniera chiara chi può ambire al titolo e chi dovrà accontentarsi di fare da scudiero.