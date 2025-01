Gustavo Rodriguez ferito in un’esplosione dopo un mese la notizia della moglie Veronica

Leggi su Caffeinamagazine.it

settimane di paura,è stato dimesso. Laè stata comunicata dallaCozzani, che ha pubblicato un video sui social in cui si vede il marito camminare nel corridoio del reparto grandi ustionati, dove era stato ricoverato dal 5 dicembre. Nel video, condiviso dal profilo Instagram di, si vede il 66enne camminare accanto a lei mentre lascia l’ospedale.ha accompagnato il filmato con il messaggio: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”. Anche Cecilia, figlia di, ha voluto condividere un pensiero, pubblicando una foto in cui scrive: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qui”.Leggi anche: “Subito denuncia”. Mara Venier, il 2025 inizia malissimo: dai carabinieri per una cosa davvero brutta, il padre di Belen e Cecilia dimessol’incendio del suo magazzinoera stato ricoveratoaver riportato gravi ustioni il 5 dicembre a Gallarate, in provincia di Varese.