Frattesi-Roma apertura concreta L’Inter con un’intenzione chiara!

Continuano i rumors su Davidee la. Adesso, però, l’affaire di mercato prende una piega. Ecco la svolta dell’ultima ora e le intenzioni del.NOVITÀ – La finestra invernale di mercato ha preso il via ieri, mentreera impegnata a Riyad nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il campo, tuttavia, non sposta il focus dai rumors di calciomercato, che nelle ultime ore vedono protagonista Davidein orbita. La motivazione principale per cui il centrocampista italiano potrebbe lasciareè legata all’utilizzo minimo che ne fa di lui Simone Inzaghi. Eppure, proprio ieri sera l’allenatore nerazzurro ha dimostrato di avere fiducia nell’ex Sassuolo, impiegandolo nel secondo tempo della sfida contro l’Atalanta. Il messaggio lanciato dal mister interista, però, potrebbe non essere bastata, considerando che proprio all’indomani della semifinale di Supercoppa Italiana sembra esserci una svolta di mercato nell’affaire