E78 ora il tracciato è un labirinto Sindaci divisi un mese per decidere

Da una parte il sindaco Luca Secondi pronto a garantire "la massima disponibilità pur di arrivare alla realizzazione della E78"; dall’altra Stefano Veschi primo cittadino di San Giustino che invece difende il territorio interessato dall’itinerario ipotizzato dal commissario Anas Simonini e torna a chiedere garanzie anche sulla realizzazione della doppia canna alla Guinza: "C’è il progetto per la galleria? E’ finanziato? Quali i tempi?". In mezzo: una quarantina di osservazioni presentate nelle scorse settimane da imprese e cittadini, molte delle quali chiedono agli enti di valutare unmeno impattante per le frazioni di San Giustino. Comitati e istituzioni anche sotto le feste di Natale si sono mossi per mettere a punto proposte e documenti in vista dell’imminente Conferenza dei Servizi che sarà convocata entro questoalla quale partecipano Regione, Provincia, Comuni interessati, Soprintendenza e Arpa.