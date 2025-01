È il museo più instagrammabile di Roma | in questo luogo tornerai bambino in pochi istanti

Leggi su Funweek.it

Più di settanta attrazioni riguardanti alla scienza, la fisica, la psicologia e tanto altro. E’ ildelle Illusioni a, in via Merulana 17. Si tratta di un’esperienza unica che bisogna provare almeno una volta nella vita. LEGGI ANCHE: — Ilin 3d super bambini e adulti che devi assolutamente vedere >>La Capitale diventa la trentottesima città ad ospitare un percorso immersivo e originale ditipo. Ecco cosa bisogna aspettarsi da questa attrattiva.delle Illusioni –delle Illusioni a: tutti i dettagli Ildelle illusioni non è statico, esso è uno spazio che si allontana dalla realtà e permette alle persone di essere creative e svagarsi almeno per un’ora. Tra le settanta attrazioni che compongono il, alcune appaiono diverse a seconda del punto di osservazione, ma non appena si cambia prospettiva si trasformano in qualcos’altro fino a lasciare nel dubbio tutti i presenti, fino ad allora convinti di una determinata cosa.