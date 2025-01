Anteprima24.it - ConosciAmo Benevento e tour degli sponsor: definiti gli eventi di gennaio

Tempo di lettura: 2 minutiIlCalcio annuncia glidi2025, con la partecipazione di Fabbriche Riunite e Pastificio Rummo come, che coinvolgeranno calciatori e tifosi in attività promozionali, show cooking, degustazioni e molto altro ancora.Prosegue anche il progetto “”, con tappe nei comuni sanniti per avvicinare la squadra alle scuole e alle comunità locali. Il prossimo appuntamento sarà ad Apollosa, con un incontro mattutino per gli studenti e le Istituzioni e, a seguire, una partita amichevole pomeridiana tra la squadra giallorossa e quelle locali. Ci sarà inoltre un incontro con il Club “Oreste Vigorito” e, a concludere la sessione di, si terrà un convegno scolastico presso l’Istituto Tecnico Superiore Rampone di. L’evento offrirà un’opportunità di approfondimento e di confronto su temi educativi e professionali di grande rilevanza, coinvolgendo studenti, docenti e esperti del settore.