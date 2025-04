?Luk3 a Verissimo: “Sono innamorato di Alessia”, le critiche di Anna Pettinelli e il futuro dopo Amici 24.

è stato ospite della puntata di oggi, sabato 12 aprile didove si è raccontato condividendo le sue emozioni e i progetti futuri.l'eliminazione durante la terza puntata del serale di24, il giovane cantante, allievo della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stato ospite a, dove con Silvia Toffanin ha raccontato con emozione il lungo percorso vissuto nel talent show di Maria De Filippi, iniziato a settembre 2024 e concluso il 5 aprile 2025. "Ho vissuto un sogno, davvero un sogno - ha raccontato - l'ho fatto giovanissimo ed è stato ancora più incredibile. Un'esperienza che ti forma tanto, quindiuscito totalmente cambiato". Pur dispiaciuto per l'eliminazione, Luca Pasquariello, questo il suo nome all'anagrafe, ha .

