Bayern Borussia Dortmund Kompany ne recupera due nel giorno del Klassiker

Bayern Borussia Dortmund, Kompany ne recupera due nel giorno del Klassiker. Le novità nella squadra avversaria dell'Inter

Si sta giocando Bayern Monaco–Borussia Dortmund, il club tedesco avversario dell'Inter in Champions League è stato, come è noto, falcidiato da numerosissimi infortuni che hanno messo in grave difficoltà la squadra allenata da Kompany. In occasione dell'andata dei quarti di Champions League avevano recuperato Kane e oggi, giorno del Klassiker, contro il Borussia Dortmund – crocevia fondamentale nella corsa al titolo – recupera anche Coman e Pavlovic.

Nel corso del match della Bundesliga, il Borussia Dortmund sta conducendo per 1-0. Al minuto 48 Beier ha siglato il vantaggio per la squadra giallonera. Il 16 Aprile la squadra di Kompany sarà attesa a San Siro per il ritorno dei quarti di Champions League.

