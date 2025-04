In 15mila al corteo di Milano per la Palestina Scontri con le forze dell’ordine 7 manifestanti in questura

15mila persone hanno partecipato al corteo per la Palestina e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che ha attraversato Milano, dalla piazza di fronte alla stazione centrale fino all’Arco della Pace passando per il quartiere di Isola, la zona Farini fino a piazzale Baiamonti. Proprio qui, nella piazza che divide la Chinatown milanese dall’area intorno a corso Como, si sono verificati gli Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che hanno caricato i partecipanti dopo alcuni episodi di vandalismo nei confronti di banche e supermercati. Sette persone sono state fermate e a quel punto alcuni manifestanti hanno formato un presidio nella stessa piazza per chiederne la liberazione. Alla fine i fermati sono stati portati comunque in questura. Secondo la ricostruzione dei manifestanti a dare il via alle tensioni è stata l’identificazione di alcuni di loro da parte della polizia. Ilfattoquotidiano.it - In 15mila al corteo di Milano per la Palestina. Scontri con le forze dell’ordine, 7 manifestanti in questura Leggi su Ilfattoquotidiano.it Circapersone hanno partecipato alper lae il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che ha attraversato, dalla piazza di fronte alla stazione centrale fino all’Arco della Pace passando per il quartiere di Isola, la zona Farini fino a piazzale Baiamonti. Proprio qui, nella piazza che divide la Chinatown milanese dall’area intorno a corso Como, si sono verificati glitrache hanno caricato i partecipanti dopo alcuni episodi di vandalismo nei confronti di banche e supermercati. Sette persone sono state fermate e a quel punto alcunihanno formato un presidio nella stessa piazza per chiederne la liberazione. Alla fine i fermati sono stati portati comunque in. Secondo la ricostruzione deia dare il via alle tensioni è stata l’identificazione di alcuni di loro da parte della polizia.

Potrebbe interessarti anche:

Milano - oltre 15mila persone al corteo pro-Palestina - "contro genocidio a Gaza - riarmo e repressione dei palestinesi" - VIDEO

Diversi anche i cartelli con i volti di Giorgia Meloni, Carlo Calenda, Guido Crosetto, Ursula von der Leyen sono imbrattati con manate di vernice rossa e la scritta "complice del genocidio" A ...

Pro Pal scatenati - scontri al corteo di Milano : bottiglie contro la polizia

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo pro Pal a Milano. Quando i manifestanti sono arrivati all'altezza di piazzale Lagosta, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono ...

Fridays for future - in 200 al corteo a Milano per clima e pace : "Non c’è futuro senza resistenza climatica"

Partito il corteo di Fridays for future a Milano. Circa 200 persone si sono mosse da Largo Cairoli per raggiungere l'Arco della Pace. Tantissimi i giovani e giovanissimi che hanno preso parte alla ...

A Milano in migliaia alla manifestazione nazionale per la Palestina e per il cessate il fuoco sulla Striscia…. Sciopero a Torino, 15 mila al corteo Cgil-Uil. Fumogeni contro la polizia, bruciati fantocci di Salvini, Meloni e Cingolani. Piantedosi: «Clima pesante». A Milano 15mila al corteo per la Palestina, ferita un'agente. Palestina, a Milano un concertone per l’emergenza umanitaria. In 15mila al corteo per la Palestina a Milano: uova e pietre contro gli agenti, danni ai negozi. Milano, oltre 15mila persone al corteo per la Palestina: le immagini. Ne parlano su altre fonti

Lo segnala informazione.it: Milano, oltre 15mila persone al corteo pro-Palestina, "contro genocidio a Gaza, riarmo e repressione dei palestinesi" - VIDEO - A Milano quest'oggi si sono radunate oltre 15mila persone per il corteo pro-Palestina, partito da piazza Duca d'Aosta e terminato all'Arco della pace. Nonostante il capoluogo meneghino sia invaso da i ...

In base a quanto diffuso da leggo.it: Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: Scritte contro Meloni, petardi e vetrine rotte - Sette manifestanti del corteo pro Palestina sono stati portati in questura dopo i tafferugli con la polizia in piazzale Baiamonti a Milano. La maggior parte degli attivisti, presenti al corteo in circ ...

Corteo Pro Pal a Milano, scontri polizia-manifestanti: 10mila in piazza, petardi e vetrine rotte - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per - a quanto lamentano i manifestanti - ...