Parigi Roubaix 2025 Van Der Poel Sto meglio penso di poter difendere il titolo

Roma, 12 aprile- Le ultime due edizioni dellahanno avuto come padrone Mathieu Van Der, pronto a cercare lo storico tris domenica 13 aprile: eppure, la marcia di avvicinamento all'Inferno del Nord è stata tutt'altro che semplice e non solo per la new entry nella start list chiamata Tadej Pogacar. Le dichiarazioni di Van DerCome aveva già affermato la sua Alpecin-Deceuninck, l'olandese è reduce da giorni complicati a causa di un malanno di vecchia data, a quanto pare da far risalire addirittura all'immediato post Milano-Sanremo. "La partecipazione alla E3 Saxo Classic ha solo peggiorato le cose, e il lunedì successivo non mi sentivo bene. Mi sono stati somministrati degli antibiotici e durante il Giro delle Fiandre non ero ancora al top, nonostante sia riuscito a difendermi abbastanza bene.