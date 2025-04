Moto Gp Marquez il cannibale conquista pole e sprint in Qatar

Marquez conquista la pole anche nel quarto weekend di Moto Gp. A Lusail, in Qatar, lo spagnolo chiude le qualifiche davanti al fratello Alex per un solo decimo di secondo. Cade Pecco Bagnaia che partirà dall'undicesima posizione. Oggi anche la sprintL'articolo Moto Gp, Marquez il cannibale conquista pole e sprint in Qatar proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Moto Gp, Marquez il cannibale conquista pole e sprint in Qatar Leggi su Ildifforme.it Marclaanche nel quarto weekend diGp. A Lusail, in, lo spagnolo chiude le qualifiche davanti al fratello Alex per un solo decimo di secondo. Cade Pecco Bagnaia che partirà dall'undicesima posizione. Oggi anche laL'articoloGp,ilinproviene da Il Difforme.

