Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: Semeniuk trascina gli umbri in un rocambolesco terzo set, 23-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Decisivo! Il polacco piazza il mano out da zona 4 esi porta avanti 2-123-24spreca eda zona 4 ne approfitta con un attacco tra muro e rete23-23 La parallela di Loeppky da zona 4 e siamo pari!22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo21-23 Diagonale di Lagumdzija da zona 420-23 Out Lagumdzija da zona 420-22 La pipe di20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee18-21 Diagonale stretta di Bottolo da zona 417-21 Muroooooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa17-20 Diagonale di Ben Tara da seconda linea17-19 Primo tempo appena accennato di Gargiulo16-19 Mano out Plotnytskyi da zona 416-18 Out Ben Tara da seconda linea, torna sotto15-18 Muroooooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooo14-18 La pipe di Bottolo13-18 La slash di Ben Tara13-17 Mano outda zona 413-16 Errore al servizio12-16 Primo tempo Loser12-15 Primo tempo Chinenyeze11-15 Errore al servizio, che sta sbagliando troppo11-14 Si rivede Chinenyeze con il primo tempo10-14 Murooooooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè10-13 Mano out Plotnytskyi da seconda linea10-12 Sbagliano tutti, errore al servizio9-12 Errore al servizio9-11 Errore al servizio8-11 Errore al servizio8-10 Mano out Bottolo in pipe7-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuuuuk7-9 Primo tempo Loser7-8 Errore al servizio6-8 Primo tempo Loser6-7 Mano out di Bottolo in pipe5-7 Invasione5-6 Errore al servizio5-5 Errore al servizio4-5 Mano out Solè in primo tempo4-4 Pallonetto a due mani di Bottolo da zona 43-4 Out Bottolo da zona 43-3 Mano out Plotnytskyi da zona 43-2 Murooooooooooooo Bottolooooooooooooooooooooo2-2 Errore al servizio2-1 Vincente Lagumdzija da zona 21-1 Parallela di Ben Tara da seconda linea1-0 Diagonale vincente di Nikolov da zona 425-18 Errore al serviziopareggia il conto dominando il secondo set24-18 Errore al servizio24-17 Mano out Bottolo da zona 423-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che colpisce in pieno Lagumdzija23-16 Mano out Ishikawa da zona 423-15 Vincente Nikolov da zona 4Espulsione per il dirigente accompagnatore di22-15 Mano out Ishikawa da zona 422-14 Primo tempo di Loser22-13 Fallo di seconda linea Ben Tara21-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa20-13 Diagonale di Nikolov da zona 419-13 Muroooooooooooooooooooo Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeee18-13 Diagonale da zona 4 di Nikolov17-13 La pipe di17-12 Nikolov vincente staccato da rete da zona 416-12 La slash di Lagumdzija15-12 Mano out Lagumdzija da zona 214-12 Mano out Ben Tara da seconda linea14-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooooo13-11 Errore al servizio12-11 Parallela di Ben Tara col muro a uno da zona 212-10 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea11-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Loseeeeeeeeeeeeeeeeeeer11-9 Parallela vincente di11-8 Primo tempo di Podrascanin10-8 Diagonale di Ben Tara da zona 210-7 Errore al servizio9-7 Vincente Plotnytskyi da zona 49-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lagumdzijaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa8-6 Out l’attacco di Plotnytskyi da zona 47-6 Parallela di Nikolov da zona 46-6 Primo tempo Solè6-5 Invasione5-5 Parallela dida zona 45-4 Primo tempo Chinenyeze4-4 Primo tempo Solè4-3 La pipe di Nikolov3-3 Primo tempo Loser3-2 Muroooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin2-2 Diagonale di Ben Tara da seconda linea2-1 Ancora primo tempo Podrascanin1-1 Mano out in primo tempo Podrascanin0-1 Parallela di Ben Tara da seconda linea21-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Break di 9-2 per, che ha mandato in tilt la ricezione died ha ribaltato la situazione21-24 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-23 Errore al servizio21-22 Vincente Nikolov da zona 420-22 Out Lagumdzija da seconda linea20-21 Palla spinta disulle mani del muro da zona 420-20 Primo tempo Podrascanin19-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii19-18 Fallo in palleggio di Boninfante19-17 Errore al servizio19-16 Out Plotnytskyi da zona 418-16 Mano out Chinenyeze in primo tempo17-16 La pipe di17-15 Diagonale di Bottolo da zona 216-15 Errore al servizio16-14 Out Ben Tara da seconda linea15-14 La pipe di Nikolov14-14 Errore al servizio13-14 Diagonale di Ben Tara da seconda linea13-13 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea12-13 Che azioneeeeeeeeeeeeeeeee! Difese da una parte e dall’altra, mano out di Ben Tara da seconda linea12-12 Errore al servizio11-12 Mano out di Semeniuuk da zona 411-11 Diagonale dida zona 411-10 Muroooooooooooooooooooo Nikoloooooooooooooov10-10 Errore al servizio10-9 Errore al servizio9-9 Muroooooooooooooooooo Loseeeeeeeeeeeeer9-8 Errore al servizio8-8 Plotnytskyi da zona 4 in diagonale staccato da rete senza muro: vincente!8-7 Mano out Plotnytskyi da zona 48-6 Diagonale di Lagumdzija da seconda linea7-6 Out la pipe di Nikolov7-5 Diagonale di Ben Tara da seconda linea7-4 Errore al servizio6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa6-3 Errore al servizio6-2 Parallela sulla riga di Lagumdzija da seconda linea5-2 Diagonale di Ben Tara da zona 25-1 Outda zona 44-1 Vincente Nicolov da zona 3 dopo la grande difesa di3-1 Diagonale di Lagumdzija da zona 22-1 Subito spettacolo! Mano out di Ben Tara da zona 2 a chiudere una lunga azione2-0 Altra pipe di Bottolo, un po’ contro tempo ma la mette a terra1-0 La pipe di Bottolo18.