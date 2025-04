SPAL Pontedera 1 a 1 Botta e risposta tra Spini e Moretti poche occasioni al Mazza

SPAL e Pontedera, Botta e risposta poco dopo la mezz'ora risolve la partita, i padroni di casa controllano a lungo il pallone ma senza produrre grandi occasioni. I granata raggiungono per il momento il Gubbio in zona playoff con la salvezza diretta matematica arrivata. Pisatoday.it - SPAL - Pontedera 1 a 1 | Botta e risposta tra Spini e Moretti, poche occasioni al Mazza Leggi su Pisatoday.it Finisce 1 a 1 lo scontro trapoco dopo la mezz'ora risolve la partita, i padroni di casa controllano a lungo il pallone ma senza produrre grandi. I granata raggiungono per il momento il Gubbio in zona playoff con la salvezza diretta matematica arrivata.

La giornata. La Spal cade e “aiuta“ il Perugia. Il Pontedera allontana i play off

L’ex Francesco Baldini bagna il debutto con una sconfitta e lascia il Perugia a tre punti dai play out. La caduta del Campobasso (27) è da una parte una buona notizia per la squadra di Zauli in ...

Spal-Pontedera : Vittoria Imperativa per Sperare nei Playoff

Prestazioni positive o comunque incoraggianti senza i tre punti a corredo ormai non servono più a nulla. A tre giornate dalla fine, il tempo è ampiamente scaduto: col Pontedera bisogna vincere, ...

Spal-Pontedera 1-1 - resta viva la speranza playoff

Ferrara, 12 aprile 2025 – Il Pontedera esce da Ferrara con un punto che gli consente di tenere viva la speranza dei play off, agganciando al decimo posto il Gubbio, in campo domenica a Pescara. ...

