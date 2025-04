Veronasera.it - Nuovo Bicigrill a Bussolengo. «Luogo per rilassarsi, divertirsi e riposarsi»

Leggi su Veronasera.it

È stato inaugurato questa mattina, 12 aprile, ildi. Uno spazio nato non solo per favorire l'incontro e l'aggregazione nella frazione di San Vito al Mantico, ma anche per creare una struttura attrezzata per chi transita sulla Ciclabile del Sole.Il 5 febbraio scorso.