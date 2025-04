MotoGP pagelle gara sprint GP Qatar Marquez vince ancora Morbidelli a podio

Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Qatar. Marquez, partito in pole position, mantiene la posizione e gestisce il vantaggio. Il pluricampione del mondo fa il vuoto, con Alex Marquez che insegue a diversi decimi di distanza. Alle spalle dei due fratelli, Fabio Quartararo viene superato da Franco Morbidelli, ma i due restano in lotta fino all’ultimo giro per il terzo gradino del podio. L’italiano della Vr46 difende strenuamente e mantiene la terza piazza, con il francese che è costretto ad accordarsi. Alle loro spalle, Francesco Bagnaia recupera alcune posizioni, concludendo in ottava piazza dopo essere partito undicesimo. Jorge Martin trova il primo traguardo della stagione, ma non senza difficoltà. Negli ultimi giri, lo spagnolo scivola lungo la classifica, affaticato e dolorante a causa dell’infortunio alla mano. Leggi su Sportface.it Marcladel Gran Premio del, partito in pole position, mantiene la posizione e gestisce il vantaggio. Il pluricampione del mondo fa il vuoto, con Alexche insegue a diversi decimi di distanza. Alle spalle dei due fratelli, Fabio Quartararo viene superato da Franco, ma i due restano in lotta fino all’ultimo giro per il terzo gradino del. L’italiano della Vr46 difende strenuamente e mantiene la terza piazza, con il francese che è costretto ad accordarsi. Alle loro spalle, Francesco Bagnaia recupera alcune posizioni, concludendo in ottava piazza dopo essere partito undicesimo. Jorge Martin trova il primo traguardo della stagione, ma non senza difficoltà. Negli ultimi giri, lo spagnolo scivola lungo la classifica, affaticato e dolorante a causa dell’infortunio alla mano.

