Griglia di partenza F1 GP Bahrain 2025 Piastri in pole super Antonelli flop Norris Leclerc in seconda fila

Bahrain, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domenica 13 aprile. Lo spettacolo non è mancato sull'esigente tracciato mediorientale, dove si disputa il quarto appuntamento della stagione.Oscar Piastri ha conquistato la pole position del GP del Bahrain, firmando il tempo di 1:29.841 al volante della McLaren. La scuderia britannica puntava alla doppietta, ma Lando Norris non è stato impeccabile e si è dovuto accontentare della sesta piazza. A completare la prima fila ci sarà il baldanzoso George Russell, che ha chiuso con un ritardo di 168 millesimi dal pole-man.Charles Leclerc ha pennellato un bel giro finale e si è meritato la terza piazzola con la Ferrari, accusando un ritardo di 0.

