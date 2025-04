Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se la dà a gambe senza pagare Lo sberleffo del sindaco Hai dimenticato il conto – Il video

Mangiato bene e tanto, hai bevuto, sei stato servito da dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo. Purtroppo però quando sei uscito eri di fretta». Così il Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, piccolo Comune in provincia di Milano, riassume la vicenda verificatasi il 1° aprile scorso. Quel giorno, un cliente dell’osteria Din Don Dan, locale aperto il 29 marzo affacciato sulla piazza del duomo nel quale lavorano diversi ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi dello spettro autistico e di altre disabilità tra cui la sindrome di Down, ha Mangiato nel ristorante e poi si è dileguato senza pagare il conto di circa 100 euro. «Ti facciamo tornare la memoria»L’uomo, dall’età stimata intorno ai 40 anni, è stato denunciato e rintracciato dai Carabinieri. «Ti aspettiamo per saldare il conto», afferma il sindaco in un video su Instagram rivolgendosi direttamente al cliente disonesto. Leggi su Open.online «Haito bene e tanto, hai bevuto, sei stato servito da dei meravigliosicon problemi di autismo. Purtroppo però quando sei uscito eri di fretta». Così il Marco Ballarini,di Corbetta, piccolo Comune in provincia di Milano, riassume la vicenda verificatasi il 1° aprile scorso. Quel giorno, un cliente dell’osteria Din Don Dan, locale aperto il 29 marzo affacciato sulla piazza del duomo nel quale lavorano diversie ragazze che soffrono di disturbi dello spettro autistico e di altretà tra cui la sindrome di Down, hato nele poi si è dileguatoildi circa 100 euro. «Ti facciamo tornare la memoria»L’uomo, dall’età stimata intorno ai 40 anni, è stato denunciato e rintracciato dai Carabinieri. «Ti aspettiamo per saldare il», afferma ilin unsu Instagram rivolgendosi direttamente al cliente disonesto.

